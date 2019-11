Tartu iduettevõtted avavad huvilistele telgitaguseid

Tranfserwise’i arendusjuht Alvar Lumberg kutsus kõiki huvilisi külastama Eesti iduettevõtteid. «Tehnoloogiaettevõtted saavad innustada noori IT-karjääri valima. Sellele viitasid ka Transferwise’i tellitud ja Tartu ülikooli tehtud uuringu tulemused, mis näitasid, et noored hindavad eriti kõrgelt just ettevõtete külastusi – need inspireerivad kooliõpilasi ja annavad tehnoloogiaettevõtte igapäevaelust vahetu ettekujutuse. Seetõttu korraldame erinevaid üritusi, et näidata noortele, et IT ei ole vaid programmeerimine või arvutite remont, ning loodame koostöös Startup Weekiga sütitada noortes suurema huvi tehnoloogia valdkonna vastu,» rääkis Lumberg.