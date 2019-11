Tartu abilinna taandumisotsusele eelnenud jõhkra ähvarduse uurimiseks alustati kriminaaluurimist

Linnavolikogu esimees Aadu Must ütles, et tema on väidetavast ähvardusest vapustatud. «Keegi ajakirjanikest küsis, kas ma peale üheksakümnendaid olen midagi sellist kuulnud. Vabandust, ei ole. Kuid ka üheksakümnendatel Tartu ruumi midagi sellist siiski ei mahtunud,» ütles Must. «See on teine kultuuriruum, kui mõned fanaatiliselt arvavad, et nad tahavad midagi läbi viia ja siis kõik meetodid on lubatud. Ent seda on ka Eesti poliitikas juhtunud, kus mõned arvavad, et hea asja nimel võib ka halbu meetodeid kasutada. Arvan, et need on tugevalt ühe eelmise ühiskonna mentaliteediga inimesed.»

Peaminister teab

Aadu Must FOTO: Kristjan Teedema

Must lisas, et esimene reageering seda laadi juhtumites on kõigil emotsionaalne, aga tuleb koguda faktid kokku ja kui politseijuurdlus annab tulemuse, on asi veel selgem: «Erakond ei tohi selliseid inimesi oma ridades hoida, see määrib kogu erakonna nägu.»

Linnapea Klaas lisas, et tal oli ähvardusest juttu ka eileõhtusel kohtumisel Jüri Ratasega. «Ma ütlesin, et Monica Rand on mind sellest informeerinud ja me mõlemad tõdesime, et selline informatsioon on äärmiselt häiriv ja selline tegu tuleb üheselt hukka mõista,» nentis ta.

Tartus paar aastakümmet linnasekretärina töötanud Jüri Mölder ütles, et tema ei tea, et midagi niisugust oleks varem ette tulnud. «Kui rääkida linnavalitsuse teenistujatest, siis ähvardamine on lubamatu tegu ja kui see on aset leidnud, on asjakohane, et sellele antakse vastavas menetluses hinnang,» ütles Mölder. «See, et meile on aeg-ajalt mõned vaimsete probleemidega kodanikud kirjutanud ning muu hulgas on kõlanud tapmisähvardused, seda on ikka ette tulnud. Sellele on vastavalt sotsiaalhoolekande või muus liinis reageeritud, aga et poliitilises võtmes oleks ähvardatud, seda varasemast ei tea.»