Jüri Ratas tuli Tartusse Tootsi peenart korrastama

Panused on läinud nii kõrgeks, et küsimuse all on, kas Monica Rand lahkub ametist või lahkub hoopis Keskerakond Tartus võimuliidust Reformierakonnaga. Juhtivad keskerakondlased, sealhulgas peaminister Ratas on oma avaldustes väärtustanud koalitsiooni säilitamist, sest see võimaldab oma ideid Tartu arendamisel kõige paremini rakendada.

Septembri erakonna Tartu piirkonna esimeheks valitud Jaan Toots on ka öelnud, et Monica Rand võib linnaeelarve koostamise lõpule viia, selle esimene lugemine on volikogus 5. detsembril ja vastuvõtmine kavakohaselt 19. detsembril.

Tartus puhkenud vastasseisu on arutanud nüüdseks ka Keskerakonna aukohus, mille esimees Kalle Klandorf on rääkinud kompromissi otsimise vajalikkusest.

Toots ja uus juhatus on soovinud ametist tagandada ka abilinnapea Madis Lepajõe, kes on aga endiselt haiguslehel ja teema pole päevakorral. Püüdlus oli tagandada ka volikogu esimees Aadu Must, kuid seegi on Tootsi sõnul päevakorralt maas.

Ähvardused Rand umbusalduse teel ametis tagandada on seni ähvardusteks jäänudki, sest ei Reformierakond ega sotsid ole näidanud valmidust Keskerakonna sisetüli klaarima asuda. Keskerakonnal üksi umbusaldamiseks hääli ei piisa.

Kas Ratasel õnnestub saavutada kompromisslahendus ja milline see on, peaks selguma lähitundidel.

Koos Ratasega saabus koosolekule ka Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ja haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ruumi tulles küsis Ratas ajakirjanikelt, kas Tartus on Keskerakonna koosolekute vastu alati nii suur huvi.

Pärast kahte ja poolt tundi tehti paus ning Ratas, Korb ning Reps lahkusid. Öeldi, et küsimustele vastab Jaan Toots, kuid Toots lahkus ühtki kommentaari jagamata. Kompromissi üritatakse uuesti leida tunni pärast.

«Midagi ei tea,» ütles volikogu esimees Aadu Must koridoris. Aga millestki ju räägiti kaks tundi? «Väga ei räägitud, kõigil oli see küsimus, miks see sitane maailm meid ei vääri. Aga vabandust, rohkem ei oska öelda,» vastas Must.

Linnavolinik Jelena Frunze palus end küsimustega mitte piinata, kuid tunnistas, et kahe tunni jooksul ei jõutud ettepanekuteni, millega kõik asjaosalised nõus oleksid.

«Uusi asjaolusid ei ole, kõik need, mis lauas on olnud, need on üle korratud ja pooled on põhjendanud. Diskussioon on selle ümber käinud,» ütles Tartu volikogu keskfraktsiooni esimees Vladimir Šokman. Koalitsioon püsib? «Praegu küll,» vastas Šokman. Küsimusele, kas Monica Rand lahkub, vastas Šokman: «Kahe tunni pärast saame teada.» Šokmani sõnul saab teada, kas Rand lahkub erakonnast või abilinnapea ametist.