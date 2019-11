TÜ/Bigbanki võistkonna trump Ingrid Kiisk sai tõsiselt vigastada

Naiskonna peatreener Kristjan Kais ütles Võrkpall24.ee portaalile, et Kiisk peab korralikult paranema, enne kui tagasi väljakule tuleb. «Seal on kindlasti ka psühholoogiline pool – millal ta julgeb taas lööma hakata. Tal pole palju vigastusi olnud ja ma ei tea, kui suur ta valulävi on,» ütles Kais. Kiisk ütles, et ta keskendub praegu füüsisele ja koolile ning ei tea, millal saab väljakule naaseda. «See aeg on tegelikkuses kindlasti rohkem, sest lahas on ainult kolm nädalat, edasi tuleb taastusravi ja pallitrennide kohta on veel vara öelda, pole õrna aimugi,» selgitas Kiisk. Ta lisas, et sõrme liigutada on valus ja ajalisi piire on kergem panna pigem siis, kui lahas on ära võetud.