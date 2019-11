Emajõe ääres algab lodjakoja ehitus

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on uue lodjakoja ehitus samm edasi Emajõe kallaste korrastamisel ja elavdamisel. «Rannaalale atraktiivse vabaajakeskuse rajamine toob rohkem inimesi Emajõe äärde aega veetma,» ütles Klaas. «Ajalooliste veesõidukite ehitamiseks mõeldud hoonest saab linn uue näitusepaiga ning omanäolise haridus-kultuurikeskuse, kus õpetatakse vanade puitaluste ehitust,» rääkis linnapea lisas, et tuleva aasta linnaeelarvesse on planeeritud raha lodjakoja ümbruses oleva rannaala korrastamiseks.