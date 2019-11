Päästjatel tuli laupäeval kustutada mitu tulekahjut

Kella poole 19 ajal said päästjad väljakutse Tartu linna Nisu tänavale, kus kahekordse elumaja korstnas oli põlema süttinud tahm. Päästjad kustutasid korstnapõlengu pulberkustutiga ning kontrollisid hoone ohutuse tagamiseks üle, sest tahma- ja pigipõlengud, mis saavad alguse korstnast, on väga ohtlikud ning levivad kiiresti ka eluhoonesse. Päästeamet rõhutas, et seetõttu peab iga koduomanik oma küttesüsteeme regulaarselt hooldama. «Küttesüsteeme tuleb hooldada nii tihti, et ei tekiks tahma- või pigipõlemise ohtu, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas,» selgitas Päästeameti pressiesindaja Maris Moorits. «Kui köetakse märgade küttepuudega või on värske õhu juurdevool puudulik, tekib ka rohkem tahma ning siis tuleb puhastustööd käsile võtta tihedamini,» lisas ta.