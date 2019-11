Politsei otsib jätkuvalt Tartus kadunud 21-aastast Annikat

Annika on lühikest kasvu, umbes 160 sentimeetrit pikk ning kõhna kehaehitusega. Annikal on seljas musta värvi jope, kaelas kootud sall, peas musta värvi kootud müts, mille vasakul küljel valge triip, jalas musta värvi püksid ja musta värvi saapad, tal on kaasas valge-musta pikitriipudega õlakott. Annika juuksed on külgedelt tumedad ja lühikesed, pealt blondid ja pikemad. Annikal on kaks huulerõngast.