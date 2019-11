Politsei otsib 21-aastast Annikat, kelle elu võib olla ohus

Täna, 1. novembril teatasid murelikud lähedased häirekeskusele, et Annika lahkus täna oma Tartu kodust ning et lähedased nägid teda viimati kolmapäeva hommikul. Ta ei ilmunud täna kokkulepitud ajaks kohtumisele ning tema asukoht on teadmata. Annika elu ja tervis võivad olla ohus. Ta võis täna liikuda Tartu bussijaama lähedal.