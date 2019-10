Monica Ranna vastulause: Jaan Toots valetab

Eelmise kolmapäeva so 23.oktoobri õhtul helistas mulle Keskerakonna fraktsiooni esimees Vladimir Šokman ning palus kohtumist. Teemaks Tartu linna 2020 aasta eelarve.

Leppisime kokku, et esmaspäeval 28.oktoobril kell 17 kohtume minu kabinetis ning tutvustan hetkeseisu. Vladimir Šokman ütles, et võtab kaasa ka osa fraktsioonist, täpsustades, et tõenäoliselt Rein Koka ja komisjoniliikme Olev Raju. Kohtumine oli planeeritud arvestades Keskerakonna fraktsiooni korralise koosoleku toimumise aega.