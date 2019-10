Jõepõhjast tuli välja uuemat ja vanemat ajalugu

«Kaalusin vaadeldes ka kopajuhi ametit, sest see on antropotseeni (periood, mil inimliik on Maa biosfääris domineeriv tegur – toim) sümbol ja kopa juhtimine on kindlasti võimas tunne,» arutles ta. «Arusaamatuks jäi kaldaäärsete pealtvaatajate motiiv, sest ilmselgelt on jões songerdav ekskavaator huvitav, kuid suurim meelelahutus oli siiski sillal otse vaadata prahiparve ja langevat kopasisu ning märgata midagi põnevat.»