Lõuna-Eestit tabanud elektririkete virr-varris, kus parandusmeeskondadel on niigi käed-jalad tööd täis, on keegi kodanik otsustanud Tartus Ülikooli tänaval Kitsa tänava treppide lähedal jõudu proovida postiga, mille sisemus peidab rohkelt erinevaid juhtmeid. Kodanikul ongi õnnestunud postilt klapp ära kiskuda, mistõttu juhtmed on kõigile näha ja halvemal juhul ka katsuda.