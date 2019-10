Päästekeskus kutsus ohtrate väljakutsete tõttu Tartusse kokku staabi

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Peeter Liik ütles, et Põltsamaal on elektrita 146, Palamusel 141 ja Tartu linnas vaid viis majapidamist.

Liik rääkis, et peamiselt on elektrikatkestused maapirkondades, kuna seal on puud kukkunud metsades elektriliinidele. Liik ei julgenud ennustada, kui kaua läheb elektri taastamiseni aega.

Eile said Lõuna päästekeskuse regioonis tormist põhjustatud sündmustele päästjad kutseid 408 korral. Päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik ütles, et kutsed said alguse ca 15-16 ajal eile päeval ja neid oli palju kuni 22ni. Kiik ütles, et ainuüksi Tartumaal oli üle 100 väljakutse. Hommikul, kui inimesed hakkasid tööle minema, tuli uus laine väljakutseid, sest siis selgus veelgi kohti, kuhu puud olid kukkunud ja takistasid liikumist.