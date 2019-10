Teele kukkunud puu seiskas Kreutzwaldi tänaval liikluse. Koha peal viibiv arborist: viimased seitse aastat pole sellist asja näinud

Sündmuspaigal viibiv OÜ Vikatimees arborist Janek Pabor tõdes, et viimase seitsme aasta jooksul Tartus ta midagi sellist ei mäletagi: lisaks puudele on teed täis murdunud oksi, lehti ja prahti ning üldine vaatepilt on üsna tõsine. Samas nentis ta, et kui vaadata murdunud puid, siis nende seisukord ongi selline, et oli vaid aja küsimus, millal need loodusjõududele alla jäävad.