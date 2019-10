Tartu võimukriisi lahenduse kohta annab vihje Keskerakonna aukohus

Erakonna Tartu piirkonna uus juht Toots ja uus juhatus on selgelt mõista andnud, et Monica Rand peab abilinnapea ametist lahkuma, kuid Rand ise nii ei arva. Nüüdseks on allumatus erakonna kohaliku juhtkonna suunistele viinud olukorrani, kus Rand on otsustatud erakonnast välja arvata, kuid keskjuhatus ei ole seda otsust kinnitanud.