Maanteeameti plaan kuulutada Riia ringi kahetasandiliseks liiklussõlmeks ehitamise riigihange välja tuleva aasta jaanuaris on liiva jooksnud. Toompea võimuliidul sellele raha ei jagunud, kuigi kehtivas teehoiukavas on kõnealune ehitustöö just nimelt tulevaks ja ületulevaks aastaks ette nähtud.