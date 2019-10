Miks õppida tulevikuks, mida pole?

Miks aga siiski ei protesti me oma vabal ajal?

Streikide toimumine koolitundide ajast näitab, et võtame teemat tõsiselt. Kriisiolukorras ei saa me oma tavaelu jätkata. Me ei ole valmis teesklema, et kõik on korras – kõik ei ole korras. Selleks et olukorrale tähelepanu tõmmata, peame tegema midagi, mis astub välja probleemi tekitanud süsteemi normidest.

Kui me ei streigiks koolipäeva ajal, oleks vähem inimesi häiritud ning probleemist räägitaks vähem. Samuti väljendab tundide ajast streikimine põhimõttelist hoiakut: miks õppida tulevikuks, mida ei ole tulemas?

Praeguste konservatiivsete hinnangute kohaselt liigume kolme- kuni viiekraadise globaalse kuumenemise poole ja sellega tõenäoliselt kaasneb senise tsivilisatsiooni kokkukukkumine.

Kui endiselt olete arvamusel, et peaksime streikideks ohverdama oma «vaba» aega, siis uskuge, teeme seda juba niigi. Üks siinkirjutajaist, Kertu Birgit Anton, on varem mõtte sõnastanud nii: «Kujutage ette, et peate iga nädal korraldama üritust, näiteks sünnipäevapidu. Saatma kutseid, kirjutama üle, kas kõik said ikka kutse kätte, muretsema kõige vajaliku kohale toimetamise eest. Ja siis iga paari kuu tagant korraldate veel pidu mitmesajale inimesele koos etteastete ja rongkäiguga. Nii kuid järjest, aga kõik peod on kurvas meeleolus.»

On tõsi, et igal suuremal streigil leidub ilmselt mõni õpilane, kes on kohale tulnud vaid koolist puudumise pärast. See ei peaks aga pisendama nende aktivistide tööd, kes on asjaga sisuliselt kursis ning teevad iga päev ohverdusi meie ühise tuleviku nimel.

Kirjeldame näiteks ühe kliimastreigi korraldaja tavalist päeva. Esmaspäeva hommikul sõidab Liina trammiga kooli ning loeb uudistest, et riik toetab moraalselt põlevkivi kasutamise jätkamist. Kella kaheksast neljani on ta koolis. Vahetundide ajal üritab Liina leida kedagi, kes järgmiseks streigiks plakatid kaasa võtta saaks, kuna Liinal on koolis tähtis kontrolltöö ja ta ei saa seekord puududa.

Lisaks peab ta vahetunnis käima direktori ja klassijuhataja käest luba küsimas, et panna koridori plakateid üles. Aineõpetajalt peab ta küsima reedese tunni materjali, mida kodus õppida. Pärast kooli jääb aega tund, et süüa lõunat ja teha ära kodused ülesanded matemaatikas. Poole kuueks läheb Liina trenni, kusjuures trammis telefonis istudes teeb ta järgmiste ürituste jaoks sotsiaalmeedias postitusi ja kaanefoto disaini.

Pärast trenni loeb Liina paarkümmend minutit trammiga koju sõites «Isa Goriot’d», kohustuslikku kirjandust. Ta jõuab koju kell kaheksa ja hakkab siis kodus õhtusööki valmistama. Kell pool üheksa on aeg õppida järgmise päeva eesti keele kontrolltööks ja seejärel teha järele tunnitöö, mis eelmisel reedel kliimastreigil olemise tõttu tegemata jäi.