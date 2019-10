Elva vald tunnustas ettevõtlusvaldkonna säravaid tegijaid

Elva valla 2019. aasta arendusprojekti tunnustuse sai Elva Keegel ja Resto. Tunnustuse põhjendusena toodi välja, et Elva Keegel ja Resto pakub nii kohalikele kui ka külalistele ühe täiendava kokkusaamise ja vaba aja veetmise koha.

Aasta maaelu arendaja tunnustuse sai BirchLagoon OÜ, mis tegeleb looduslike kasemahlajookide valmistamisega. Tegemist on ettevõttega, mis tõestab hästi, et maapiirkonnas, omamata suuri tootmishooneid ja ressursse, on võimalik saada tunnustatud toiduainetootjaks.