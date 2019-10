Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus otsustas abilinnapead välja vahetada

Keskerakonna Tartu piirkonna vastne juht Jaan Toots selgitas pärast koosolekut, et abilinnapeade väljavahetamine saab toimuma kuu aja jooksul, kuid selle täpseid tagamaid ja protsessi edasist käiku ta selgitama ei soostunud.

Ta märkis, et tõuke abilinnapeade väljavahetamiseks sai partei piirkondlik juhatus pärast kohalikku üldkoosolekut, kus kumbki abilinnapeadest ei ostunud valituks juhatusse. «See oli signaal, et midagi on viltu,» lausus Toots.

Madis Lepajõe rääkis Tartu Postimehele, et talle pole seni keegi ühtegi otsest etteheidet teinud. «Ju siis uus juht tahab abilinnapeadeks oma inimesi,» arvas ta.

Lepajõe kinnitas, et Toots on talle tehtud ettepaneku ametist tagasi astuda. «Ma veel mõtlen selle peale,» sõnas ta.

Seda, millise protseduuriga saaks erakonna piirkondlik juhatus abilinnapäid väljavahetada, kui nood ise ei taandu, ei osanud Lepajõe pakkuda. «Mulle on teada, et need liigutused peaks saama tehtud järgmiseks linnavolikogu istungiks, mis on novembri alguses.»

Lisaks Monica Rannale ja Madis Lepajõele ei osutnud erakonna piirkonna juhatusse valituks ka endine Tartu piirkonna juht ja Tartu linnavolikogu esimees Aadu Must ning eilse seisuga oli kahtluse all ka tema jätkamine volikogu esimehe ametis.

Siiski kinnitas Jaan Toots, et piirkonna juhatuse koosolekul ei arutatud Aadu Musta personaalküsimust.