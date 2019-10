Kohtunik taandas Valvo Semilarski kriminaalasja protsessilt prokuröri

Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kretel Tamme sõnul on prokuratuur jätkuvalt seisukohal, et prokuröri ja süüdistatava vahel ei ole sellist omavahelist suhet, mis võiks kuidagi mõjutada prokuröri objektiivsust. «Margus Gross ja Valvo Semilarski ei ole omavahel sõbrad ega peretuttavad, olenemata sellest, mida Valvo Semilarski väidab,» ütles Tamm.

Tema sõnul lõi vastaspool sellise fooni, kus kohtul ei olnud võimalik teha muud otsust kui prokurör taandada. Taandamismäärus ei ole vaidlustatav.

«Praeguse menetlusega on kursis kaks prokuröri ning ringkonnaprokurör Allar Nisu saab kohtumenetluse üle võtta vähima takistuseta,» ütles Tamm ning lisas, et prokuröri vahetus ei mõjuta protsessi käiku ega süüdistuse sisu.

Valvo Semilarski hinnangul ei ole prokurör Margus Gross tema süüasjas objektiivne. Semilarski selgitas, et tema, prokurör Gross ja menetlusosaline AS Eviko juht Kaimo Sepp on peretuttavad, kes on omavahel läbi käinud üle kümne aasta.

«Nädal enne minu kinnipidamist kohtasime abikaasaga Margus Grossi ja tema abikaasat restoranis, kus mina tervitasin teda kättpidi ning kallistasin tema abikaasat. Põgusa kohtumise lõpul lahkusime sõnadega, et peaksime tulevikus proovima tihedamini kohtuda,» meenutas Semilarski üht seika esmaspäevasel kohtuistungil. Nädal hiljem pidas politsei Semilarski kahtlustatuna korruptsioonikuriteos raekojas kinni ja korraldas läbiotsimise ning kogu temaga seotud menetlust juhtis talle üllatuslikult Gross.

Semilarski selgitas, et ta pole harjunud prokurör Grossi poole pöörduma teietades ning tema ees- ja perekonnanime välja öeldes. Seda enam on talle arusaamatu ja ebamugav, et tema tuttav prokurör Gross juhib temaga seotud kriminaalasja menetlust.

«See on pretsedent, et töövälised suhted kvalifitseeruvad toimingupiirangu rikkumisena. Kui mulle heidetakse ette, et ma ei tohi oma tuttavate suhtes langetada otsuseid, siis see põhimõte peab kehtima ka Margus Grossi kohta,» lisas Semilarski. Ta pidas silmas asjaolu, et Semilarski süüdistuse üks osa puudutab Pirogovi pargi korrastamist ning et selle töö teostajaks sai Semilarski ja Grossi ühise tuttava Kaimo Sepa ettevõte AS Eviko. Ka Semilarski kaitsja Oliver Nääs viitas ühel varasemal kohtumisel sellele asjaolule ning tegi prokurörile ettepaneku end ise taandada.

Prokurör Gross selgitas, et ei pea end ja Semilarskit headeks sõpradeks. «Ma ei ole kunagi käinud Valvo Semilarskil külas ja vastupidi. Esimene kokkupuude Valvo Semilarski kontaktandmetega oli mul tööalane, arutatava kriminaalasja kohtueelse uurimise käigus. Mõtlen siin telefoninumbrit, meiliaadresse ja teisi sarnaseid kontakteerumiseks vajalikke andmeid. Seega ei saa öelda, et me oleks olnud lähedastes suhetes,» ütles ta.