Ülikooli konservaatorid kutsuvad reedel oma tööga tutvuma

«Igati mõistlik on digiteerimise ettevalmistuse protsessi kasutada ka objekti korda tegemiseks,» selgitas TÜ raamatukogu restaureerimis- ja konserveerimisosakonna juhataja Kristina Virro. «Tänaseks on mitmekilone uhke nahkköide mõningate kahjustustega - osad lehed on murdunud, albumi selg vajab toestust. Nüüd ongi kõigil inimestel võimalus saada ülevaade, milliseid protsesse üks vana ja haruldane köide restaureerimise käigus läbib.»