Tartu loomemajanduskeskus tähistab kümnendat sünnipäeva

Neljapäeval, 10. oktoobril kell 18 oodatakse huvilisi Tartu noore kunsti oksjonile, mis toimub loomemajanduskeskuse algatusel juba 2009. aastast. See on ainulaadne noorte kunstnike loomingu tutvustamisele pühendunud kunstioksjon Eestis. Oksjonil esitletakse nii uusi loojaid kui noori professionaalseid kunstnikke. Oksjoni eesmärgiks on pakkuda põnevat ja head kunsti nii esmasele kunstiostjale kui ka pühendunud kollektsionäärile.