Tartu korraldab hoonestusõiguse enampakkumise Lõunakeskuse juurde ujula ehitamiseks

Enampakkumise võitjal on pärast hoonestusõiguse lepingu sõlmimist viis aastat aega, et ehitada valmis vähemalt 5000-ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga hoonetekompleks, kus on ujula ja veekeskus. Keskuses peab olema vähemalt üks 25-meetrine kaheksa rajaga bassein ning ujulat teenindavad abi- ja haldusruumid. Kinnistu hoonestamiseks parima lahenduse leidmiseks tuleb korraldada arhitektuurivõistlus.