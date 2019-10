Tänavune lumetegu algab otse suusaraja kõrval

Eelmistel talvedel tehti kunstlund Emajõe äärde suurde hunnikusse, kust see veokitega rajale veeti. Tähtvere puhkepargi haldusjuht Marti Viilu nentis, et sel kombel kulub radade valmimiseks umbes kaks nädalat, kuid suusatajad tahaksid esimeste külmakraadide saabudes võimalikult kiiresti rajale pääseda. Tänu uuele süsteemile saab kunstlumega rajad alla nädala või isegi lühema ajaga.

Veebruaris rajati kunstlume tegemise süsteemi esimeses etapis madalsurvetorustik, mis toob jõevee Emajõe kaldalt madalsurvepumplast suusaraja servas asuvasse kõrgsurvepumplasse. Teises etapis paigaldatakse 850-meetrise rulliraja äärde kõrgsurvetoru, mis hakkabki puhkepargi nelja lumekahurit veega varustama. Kokku on kõrgsurvetorul kuus hüdranti, kuhu saab lumekahurid kinnitada.

«Nii saame ära katta rulliraja, sprindiringi ja teatud osas ka Lauri ringi. Mingil määral peame kunstlund siiski ka laiali vedama, kuid et saame lund toota hüdrantide juures, on laialiveo maa ikkagi väiksem kui jõe äärest,» märkis Viilu. Kokku üritatakse tänavu poole meetri paksuse kunstlumevaibaga katta vähemalt kolm kilomeetrit suusaradu.

Selge on see, et odava lõbuga tegemist ei ole: spordipargi kunstlume tegemise süsteemi esimene etapp läks maksma 170 000 ja teine 202 000 eurot. Ehitaja peaks lepingu järgi töödega ühele poole saama 1. detsembriks ning niipea, kui süsteem valmis ja saabub korralikum külmalaine, pannakse lumekahurid raja kõrval ka töösse, lubas Viilu.