Maal elamise päev näitas ehtsat Eesti elu

Peretütre Lisete Neevitsa ees laual sai valida sobiv hõrgutis, alustades kodusest Napoleoni koogist ja lõpetades mustsõstardega Brita tordist. Perenaine Ragne Kärner-Neevits andis maista lambalihast vorsti, riiulitel võis imetleda puhast käsitööd, nii küünlaid, pehmeid loomakesi, villaseid sokke, «võlujooki» või isegi tšillimoosi purke. Lähemal ringkäigul talus võis proovida kohalikke viinamarju, vaadata mesilastarusid ning rüübata vett allikast, mida pererahvas kasutab igapäevaselt kõigeks vajalikuks.

Pere kolis linnast majajäetud tallu

Viimase kümne aastaga on kõik nullist üles ehitatud, võetud loomad ja talule uus hingamine sisse puhutud.

Kaspri talus elavad juba üksteist aastat perenaine Ragne ja peremees Ormi, kellel tänaseks on kolm last: tütar Lisete ning pojad Karl-Oscar ja Carlos.

Enne talu ostmist elas pererahvas Tartus Tammelinnas ning puudus maakoht, kuhu oleks hea sõita. Suvila otsingute käigus sattus perenaine Ragne ühe kinnisvaramaakleri kaudu majajäetud majani, kus polnud keegi elanud juba 15 aastat. Asukoht ise oli väärtuslik ja lummava ajalooga. Seega osteti talu ära, teadamata, mis ees ootab. Viimase kümne aastaga on kõik nullist üles ehitatud, võetud loomad ja talule uus hingamine sisse puhutud.

Kui esimestel aastatel tuli liikuda maakodu ja linna vahelt, siis täna ei käi pererahvas enam tööl ning panustab kogu oma aja Kaspri talule. Alguses olid talus vaid koer, jänes, kümme kana. Mõne aja pärast juba kaks utte, jäär ja kolm põrsast. Tänaseks on õu täitunud loomade ja lindudega: kanu on 130, lambaid 120, koerad ja kassid, lisaks veel jänesed, mesilased ja tibud.

Lõbusaid lugusid igast loomast

Naljakaid lugusid loomadest on perenaisel varnast võtta. Näiteks mõni aeg tagasi pesi perepoeg Carlos üht jänest kätepesuseebiga nii, et loomal tuli terve karv maha. Jänes, kes oli teiste hulgas samuti müügiks, ei pakkunud karvutuna enam kellelegi huvi, sest arvati, et loom on haige. Tänaseks on jänes taas pehme karvaga ja igati elurõõmus, justkui poleks midagi sellist juhtunudki.

Huvitav on ka tiigielanike nimekiri, kuhu algselt toodi kümme valgeamuuri kala, tänaseks on alles vaid kaks. Need on taimetoidulised kalad, mis puhastavad veekogu. Lisaks kaladele elavad tiigis vähid.

Talveks valmib oma jõulumaa

Kaspri talu tegeleb igapäevaselt põnevate ettevõtmistega. Poeruum on tavapäraselt mängutuba, kus võetakse vastu nii lasteaialapsi kui koolinoori. Lapsed õpivad tundma loomi, proovivad ehtsat õunamahla, koos tehakse erinevaid töötubasid ja õpitakse oskusi, mida koolist ei saa.

Nüüd on Kaspri talu perenaise Ragne peas küpsemas aga idee luua talveks jõulumaa. Juba novembris on tulemas mitmeid laste- ja noortegruppe, kellega hakatakse piparkooke valmistama ning veedetakse aega koos lõbusate päkapikkudega. Talu ise saab olema muinasjutuliselt ilus.

Maal elamise päeval külastas Kambja valda kokku ligi 400 inimest, Kaspri talu umbes 50. Tavapärasest külastajate arvust on see tunduvalt väiksem.

«Avatud talude päevalt käis läbi mitutuhat inimest, varasemalt on sündmustel korraga tulnud kohale üle 600 huvilise. Sel korral oli tegemist uue algatusega, aga usun, et natuke jäi reklaam väheseks ja sildid ei olnud tee ääres äratuntavad,» rääkis perenaine Ragne Kärner-Neevits.

Kambja valla arendusjuht Kristi Kull kiitis uut algatust ja nimetas külastajate üldarvuks 300 kuni 400 inimest.

«Kõige populaarsem oli Vana-Kuuste mõisakool, mis on muinsuskaitse all maja ja seda just praegu renoveeritakse,» rääkis Kull. «Usun, et juba ajaloolise tausta ja maja väärika ilme pärast käidi uudistamas.» Muidugi oli kohal mõisagrill, mis osutus väga populaarseks.

Kulli sõnul külastasid maal elamise päeva Kambja vallas valdavalt 20-40-aastased noored pered ning tagasiside oli igati positiivne.