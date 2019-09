Fotod: vaata, kes saabusid Tartu ettevõtlusgalale

Tartu linnapea Urmas Klaas sõnas, et möödunud aasta on taas olnud edukam kui eelmine. Võrreldes ülemöödunud aastaga kasvasid investeeringud 14 miljonit, 2018. aastal tegid erinevad ettevõtted Tartu linnas investeeringuid 125 miljoni euro eest. Kasumit kasvatati 30 miljonit. Ka kasvas olulisel määral müügimaht.

Klaasi sõnul pole head halvata ning ütles, et kindlasti läheks Tartu ettevõtetel veel paremini, kui transpordiühendused paraneksid. «Ettevõtjad on välja toonud, et neljarealine Tallinna-Tartu maantee aitaks ettevõtlust suurel määral,» rääkis meer. Ta lisas, et kehv transpordiühendus on nagu tormiga maha kukkunud puu teel risti ees.