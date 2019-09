Tamme sõnul on arutatud rattaringluse laiendamist linna lähivaldadesse, kõige konkreetsemalt Tartu vallaga, ja jutuks on olnud juba konkreetsed kohad.

Tartu vallavanem Jarno Laur kinnitas, et nende huvi on suur. Välja on vaadatud kohad Kaupmehe tänavale ehitatava Coopi poe, ERMi B-sissepääsu juurde kerkivate uute kortermajade ning Kõrvekülas Coopi poe juures.