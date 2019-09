Täna otsepilt: korstna kohal hõljuv pall avab eksperimentide tulevärgi

Teadlaste Öö peakorraldaja Anna-Liisa Ingver rääkis, et kuna tänavuse festivali teema on «101 eksperimenti», asuti juba varakevadel Ahhaa teaduskeskuses selleks puhuks midagi tõeliselt suurejoonelist nuputama. Kui Ahhaa ekspositsioonijuht Mihkel Sild käis välja idee Tartu keskkatlamaja korstna kohal Bernoulli printsiibil hõljuvast pallist, leiti üheskoos, et kui see on teostatav, siis miks mitte proovida.