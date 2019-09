Tartu ülikooli mälestuspäeval avatakse kahe rektori mälestuskivid

Homme kell 16 algab Raadi kalmistu keskväljakul mälestustseremoonia, kus kõnelevad rektor Toomas Asser ja Tartu ülikooli Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp. Laulab Tartu akadeemiline meeskoor.

Kohe pärast tseremooniat suundutakse endiste rektorite Peeter Tulviste ja Volli Kalmu haudadele, et avada neil mälestuskivid. Tartu ülikooli akadeemilise sekretäri Andres Soosaare sõnul on see väga tähelepanuväärne, et hauamonumendid avatakse just nüüd, rahvusülikooli suure juubeli künnisel. «Hiljuti lahkunud rektorid Peeter Tulviste ja Volli Kalm kujundasid mõlemad nii rahvusülikooli olevikku kui ka tulevikku,» selgitas Soosaar.

Mõlema mälestuskivi kavandikonkursile esitati kolm tööd. Peeter Tulviste hauamonumendi kavandas Tiiu Kirsipuu ning teostas ja paigaldas osaühing Kivilind. Monument koosneb kahest nurkapidi kõrvuti seisvast kivist, mille vahele moodustub väljalõigetest rist.

Volli Kalmu hauamonumendi kavandaja on Ekke Väli, teostaja ja paigaldaja osaühing Renott Kivi. Monumenti luues lähtus autor nii Kalmu tegevusest rektorina kui ka tema erialasest tööst geoloogia alal. Monumendil on kujutatud kuut süvendit, mis sümboliseerivad ülikooli peahoone sammastikku. Neli süvendit on täidetud erinevate kivimitega, kuid kaks tühjaks jäetud sambasüvendit tähistavad katkenud elu ja tööd.

Tartu ülikooli endise rektori Volli Kalmu mälestuskivi. FOTO: Osaühing Renott Kivi

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on Tartu ülikooli rektorite Peeter Tulviste ja Volli Kalmu jälg Tartu linna ja meie akadeemilise maastiku kujundamisel väärikalt suur. «Nende mõlema mõju meie praegustele tegemistele ja mõtteruumile tajume siiani ning ma olen uhke, et nende kahe tartlase mälestus on nüüd lugupidavalt jäädvustatud,» lisas Klaas.