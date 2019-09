Hiina lavastustiim toob Vanemuise lavale uue tantsulavastuse

Pekingis sündinud ja kasvanud Wang Yuanyuan on üks Hiina tunnustatuimaid tänapäeva koreograafe. Ta on uhke oma hiina juurte üle, aga loob maailmaareenile uuenduslikke, ehedaid ja mõtlemapanevaid nüüdistantsulavastusi. Wang Yuanyuani looming on nii erakordne ja silmapaistev, et teda on kutsutud külaliskoreograafiks New Yorgi Balletti, Hongkongi lavakunstiakadeemiasse, Taani Kuninglikku Balletti ja Shanghai Balletti. Lisaks Pariisi rahvusvahelise tantsufestivali parima tantsija auhinnale on ta võitnud parima koreograafi tiitli rahvusvahelistel balletikonkurssidel Varnas (Bulgaaria), Jacksonis (USA), Moskvas, Shanghais ja mujal.