Tartu rattasõbralikem asutus on pakkematerjale tootev Estiko Grupp

Estiko Grupp on püüdnud alati toetada oma töötajate sportlikke eluviise, sealhulgas ka jalgrattaga tööl käimist. Seetõttu on loodud nii Estiko-Plastari kui ka hotellide Dorpat ja Lydia juurde töötajate jalgrattahoidjad, osa neist vihma eest kaitstud. Suvekuudel on rattahoidla väga aktiivses kasutuses, kuid on töötajaid, kes kasutavad jalgratast tööl käimiseks peaaegu aasta ringi. Lisaks sellele on väga paljud töötajad liitunud linna rattaringlussüsteemiga.

Estiko Grupp toetab jalgrattaga sõitmist ka töövälisel ajal. Töötajatele on tehtud ettevõtte sümboolikaga rattariided, mida kasutataks nii rattavõistlusel kui igakevadisel traditsioonilisel Estiko rattamatkal, mida on korraldatud juba kümmekond aastat. Estiko töötajate hulgas on ka väga tõsiseid rattasportlasi, kes sõidavad suvekuudega läbi üle tuhande kilomeetri.

«Tartu on kompaktne linn, kus läbitavad vahemaad on jalgrattaga liikumiseks igati sobivad. Kutsun kõiki Tartus paiknevaid ettevõtteid ja asutusi puhtama linnaõhu, madalama mürataseme ning tervislike eluviiside eesmärgil pingutama, et töötajate jalgrattaga liikumine oleks igati soositud. Suur aitäh kõigile neile, kes on selles osas juba tõhusalt panustanud,» ütles abilinnapea Raimond Tamm.

Auhinnaks kõige rattasõbralikumale ettevõttele on rattahoidja.