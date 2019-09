Tiia Kõnnusaar: kultuuripealinn – see on eeskätt inimesed

See oli agressiivsusest tiine olukord. Lõpuks küsisin eesti poisilt viisakalt: kas teil on miski mure? Ta tõmbus tagasi. Õnneks tuli ka võõramaalaste järjekorranumber ja pinge lahenes.

Ja see, täiesti suvaline hetk, kirjeldab seda, mis Eestis praegu toimub. Üldiselt on kõik rahumeelne ja viisakas, aga kui oled teise nahavärviga või teist keelt kõnelev inimene, pead olema ettevaatlik, et mõnele veendunud pagulasvastasele kogemata mitte ette jääda. Need eesti inimesed, kes on valmis «kodumaa kaitseks» tühisegi ärrituse korral vaenulikult käituma, on pealtnäha täiesti tavalised meie keskelt.

Oht on pigem sisemine

Tartu on tulvil eri rahvusest tudengeid, tõepoolest on linn kirju ja värviline. Ülejärgmisel pingil sealsamas PPA büroos istusid saksa tüdrukud. Ka me endi lapsed õpivad üha enam piiri taga. Raske on taluda mõtet, et mu laps läheb teise riiki õppima ja teda hakatakse seal kasvõi moepärast tema Ida-Euroopa päritolu tõttu ähvardama. Ka teeb kõhedaks see, mis siinmail mõnede kaaskodanike peas toimub: inimesed jaotatakse nahavärvi ja keele kaupa kategooriatesse, neist tegelikult vähimatki teadmata.

Minu kogetud peaaegu märkamatu intsident ei ole üksikjuhtum. Tartu rahvusvahelise maja korraldatud kevadisel seminaril kirjeldasid häirivaid olukordi vabatahtlikud, kes on mujalt maailmast Tartusse elama tulnud inimestega asjaajamistel kaasas käinud. Neile on spordiklubis öeldud: meil siin moslemid ei käi. Arsti vastuvõtule registreerimisel: mis te neid musti siia veate, järgmine kord tulge eestlastega.

Võibolla on kohane meelde tuletada, et seesugune käitumine läheb vastuollu Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahviga 12, mis ütleb: «Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.»

Kui need inimesed, kes said kirjeldatud juhtudel tõrjumise ja alanduse osaliseks, olnuks kultuuripealinna külalised, annaks ametiisikute selline käitumine kahtlemata … teatud värvingu kogu Tartule. Ja Tartu ei ole siin sugugi halvem ega parem kui ülejäänud Eesti.

Ärme julgusta vaenama

Eesti inimeste miljonite pagulastega hirmutamine on osutunud naljanumbriks. Needki vähesed sõjapõgenikud, kes siia on tulnud, on enamjaolt lahkunud. Oht on pigem seespool, mitte väljastpoolt tulijais. Sotsiaalmeedia postitused, mille on kirjutanud meie oma armsad Eesti inimesed puhtas eesti keeles, on pahatihti väga ründavad. Ka lehepealkirjad on muutunud jõulisemaks – eks me ju tuimene ajapikku ja kütet on vaja juurde panna!