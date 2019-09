ERMi osalussaalis saab näha talumeeste insenerimõttest sündinud lukusüsteeme

Heidi Solo kureeritav näitus «LuKKsus» annab ülevaate juba muinasajal kasutusele tulnud puidust ukselukkudest. Iga kodalukk on unikaalne autorieksemplar, sest iga talumees tegi oma uksele luku ise. Varieeruvad materjalid, mõõtmed ja proportsioonid. Tööpõhimõte on aga kõigil üks: raskusjõu toimel lukustusdetailide riivistumine.

Näitusel on väljas nii muuseumi kogudesse kuuluvad lukud kui ka käsitööna valminud uued lukud. Erilise haruldusena on eksponeeritud 1918. aastal Hiiumaalt Lübeckisse viidud kodalukk, mis sajandi järel tagasi kodumaale on jõudnud.