Seeniormehed kuulsid ministrilt toetavaid sõnu

Klubi president Kalev Jahnson kirjeldas ministrile, miks klubi liikmed ei soovi 150-aastasest vanast puithoonest välja kolida Viljandi maantee 75 asuvasse büroohoonesse. Uues kohas ei ole lifti, ka ruumijaotus ei toeta neid tegevusi, millega senises kohas ollakse harjunud. Kodukotuse ringide töö tõmbab inimesi risti ja rästi ning toimivat kooslust ei peaks lõhkuma ajatabeliga seinal.

«Meil on hea vorm kõrges eas, me peame seda vormi säilitama,» sõnas Kalev Jahnson.

Minister Tõnis Lukas ütles, et ministeeriumiga on muinsuskaitsealune Staadioni 48 hoone seotud nii, et kaitsealuse maja korrastamiseks on omanikul riigilt võimalik toetust paluda.

Küsimuse peale, mida Tõnis Lukas arvab seeniormeeste plaanist Staadioni 48 majast mitte välja kolida ning kavatsusest veenda Tartu linna seda hoonet jupikaupa korda tegema, eriti nüüd, mil Tartu on valitud 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks, vastas minister, et kultuuripealinnale osutamine on õige. Ta lisas, et kui inimeste väljakolimine neile harjumuspärasest kohast ei ole seotud sellega, et keegi teine peab asemele tulema, vaid maja jääb tühjaks, kusjuures linnale lisanduvad hoone müügiga seotud probleemid, ning samal ajal ei too uude kohta kolimine inimestele rahulolu, vaid uusi probleeme, siis on ilmselt targem plaanida vana hoone korrastada.

Abilinnapea Mihkel Lees rääkis päeva teises pooles peetud telefonivestluses, et ta alles käis Kodukotuse juhi Malle Salgaga uusi ruume vaatamas. Kõik edeneb seal plaanide kohaselt, ka duširuumile on koht leitud. «Ma mõistan, et iga muutus tekitab inimestes kõhklusi ja hirme. Aga ma soovitan Kodukotuse kõigil liikmetel otsida üksmeelt ja orienteeruda hea märkamisele ja lahendusele, mitte vastuseisule,» sõnas ta.