Tartu ülikooli liikumislabori programm valiti aasta terviseteoks

Tartu ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kulli sõnul näitab rahvusvaheline kogemus, et üks tõhusamaid viise probleemi lahendada on läheneda sellele haridusasutuste kaudu.

«Kui teha laste ja noorte liikumisaktiivsuse ja tervise toetamiseks investeeringuid koolikeskkonda, on need mõjusad, sest lapsed veedavad suure osa päevast koolis ja muutustest saavad osa kõik, olenemata sotsiaal-majanduslikust olukorrast,» ütles Kull.

Kulli hinnangul on aasta terviseteo tiitel tunnustus kõigile 78-le liikuma kutsuvale koolile üle Eesti. Samuti on see tunnustus Tartu ülikoolile, kelle algatatud teaduspõhine programm on tänu heale koostööle koolidega leidnud laialdase kandepinna.

«Üha enam on Eestis koole, kus liikumine ja sellest tulenev koolirõõm on kujunemas laste koolipäeva loomulikuks osaks. Liikumislaboril on hea meel, et oleme saanud sellele teadus- ja arendustegevusega kaasa aidata,» rääkis Kull. Lisaks on tema sõnul programmi arendustegevuse käigus ilmnenud, et õpilaste liikumisaktiivsuse kõrval tuleb tähelepanu pöörata ka õpetajate tervisele ja heaolule, sealhulgas nende liikumisaktiivsusele.