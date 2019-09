Arena suurhalli projekt astus sammu edasi

Nelja aasta eest võitis Tartu kaasava eelarve hääletuse Arena suurhalli eskiis. Nüüd on projekt sealmaal, et linnavalitsuse Tartu arengukava ja eelarvestrateegia eilsel koosolekul kinnitati, et Arena hall lisatakse arengukavasse, kui volikogu selle heaks kiidab.