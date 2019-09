Lugeja saatis toimetusse reede hommikul Ülenurme gümnaasiumi juures autokaameraga salvestatud video, milles on näha, kuidas üks autojuht otsustas ülekäiguraja juures gaasi lisada, et just liikuma hakanud masinatest mööda uhada. Ohtliku manöövri tõttu pidi üks vastu sõitnud autojuht kokkupõrke vältimiseks oma sõiduki teepeenrale keerama.