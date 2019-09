Autojuhtidele on kolmapäevast pühapäevani Tartu ühistransport tasuta

Tartu linnavalitsus kutsub üles inimesi asendama autosõit sellel nädalal ühistranspordi, jalgrattasõidu või jalgsi käimisega. Seetõttu võimaldab linnavalitsus 18.- 22. septembril autojuhtidel linna ühistranspordis tasuta sõita. Tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on kehtiv juhiluba.

Kuna liikuvusnädala moto sel aastal on «Kõnnime koos!», lähevad sel korral arvesse kõnnitud kilomeetrid (mitte jooks, rattasõit või ujumine). Arvesse lähevad liikumised, mis on tehtud perioodil 16.-20. september. Kolm kõige rohkem kilomeetreid kõndinud osalejat saavad tervist edendava auhinna.

Kolm tervist edendavat auhinda lähevad loosimisele teiste kampaanias osalejate vahel, kes on nädala jooksul oma kõndimised salvestanud. Loosimine ja auhindade üleandmine toimub 22. septembril autovaba päeva sündmuste raames. Endomondo väljakutsega saab liituda mobiiliäpis või kodulehel https://www.endomondo.com , valides väljakutsetest «Tartu liikuvusnädal».

Autovaba päeva tähistatakse pühapäeval, 22.september kell 12-15 raekoja taga Ülikooli tänaval, mis on ürituse ajal liiklusele suletud. Autovabal päeval saab osaleda orienteerumisvõistlusel kesklinnas, tutvuda mitmesuguste eriliste jalgratastega, meisterdada helkureid, uurida infot rattaringluse kohta, tutvuda liiklusohutuse teemadega. Muusikalist meelelahutust pakub Jalmar Vabarna, esinevad tantsijad ning üles astub AHHAA teadusteater. Kuulutatakse välja Tartu kõige rattasõbralikum ettevõte ning autasustatakse Endomondo kampaania võitjaid.

Euroopa liikuvusnädal toimub 16.-22. septembril ja rahvusvaheline autovaba päev on 22. septembril. Sel aastal on liikuvusnädala moto «Kõnnime koos!». Autovaba päeva eesmärk on kutsuda üles inimesi keskkonnasäästlikumalt käituma, aktiivselt liikumisega tegelema ning tervist väärtustama.