Naiskodukaitse instruktor Leane Morits ei jäta oma vabatahtlikke maha ega viska riigikaitsetööd nurka. Õpib lihtsalt midagi juurde, et olla enesekindlam ja eluga veel rohkem rahul.

Mida siin ikka nii väga erilist on, kui inimene läheb uut ametit õppima oma 49. sünnipäeva eel. Et on näiteks aastaid töötanud riigikaitseorganisatsioonis, nuputanud, kuidas ka riigikaitsesse naisi kaasata, rääkinud loengusaalides elanikkonna ohutusest ja ellujäämisest, osalenud õppustel... Ja siis õpib pagariks! Saab oma esimeseks suureks juubeliks kena kutsetunnistuse taskusse!