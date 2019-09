Tantsumuusikastaar Chase & Status paneb Kammivabrikus puusad nõksuma

Kunagise rokkbändi Bedwettersi sünni ja tänase päeva vahel on üle kümne aasta. Sel ajal on Järvesaar kaasa löönud plaadikeerutajate pundis Cartoon ja Lemon Fight. Nüüd esined üksinda Jozels'i nime all. Millised aastad on olnud kõige meeldejäävamad?

Joosep Järvesaar: Kõik need aastad on olnud väga-väga erinevad. Kõige meeldejäävamad on need momendid, kui muusika inimesteni jõuab ja see kellelegi päriselt korda läheb.

Pärnust on tulnud väga palju noori ja tublisid muusikuid. Nii teie ise kui ka maailmas laineid löönud Madison Mars ja Syn Cole. Mille peal Pärnu poisid kasvavad, et nendest nii edukad muusikud saavad?

J: Pärnu on väike linn ja seal pole nagu eriti midagi teha talvel.

Mihkel Sillaots: Eks tegelikult tuleb igalt poolt Eestist andekaid muusikuid, aga pärnakatel on mingi oma võlu küll elektroonilise muusikaga. Võib-olla tõesti, nagu Joosep ütles, et talvel pole midagi teha. Suvel ammutavad inspiratsiooni ja siis talvel kütavad kõik koos bändiruumis hitte.

Joosep, teed muusikat ka Nublule, 5 Miinusele ja teistele Eesti artistidele. Sealjuures jääb muusikalooja tavaliselt tagaplaanile ja tähelepanu nii palju ei saagi. Kas see selline taustajõuks olemine on pigem hea või halb?

J: Mulle lihtsalt meeldib teha muusikat. On alati meeldinud ja eriti ei ole vahet kuhu ma ise sellega satun või kui palju tähelepanu saan.

Viimaks jõuab ürituste sari Grind ka Tartusse, teatavasti on Grindi peod n-ö korralikud keevitamised. Kas hipsterlikus Tartus on piisavalt sellise muusika kuulajaid? Miks te Tartusse alles nüüd laienesite ja kas on veel edasisi plaane?

J: Me oleme juba aastaid käinud korra kuus Tartu ööklubis Shootersis seda muusikat mängimas ja iga kord on maja rahvast täis. Ma usun, et Tartu on juba ammu ootanud ka midagi suuremat.

M: See, mis Tartus toimub on reaalselt uskumatu. Sellist energiat ikka kõikjal ei näe nagu seal. Oleme Tartus käinud aastaid, aga mitte kunagi sedasi suurelt Grindi üritusega. Mis keevitamisse puutub siis tegelt pole tegemist alati ränga saagimisega ja ma arvan, et igaüks suudab leida meie üritustelt üles ka need ilusad meloodilised hetked. One love ikkagi.

Kas teie endistel puntidel on ka plaanis kokku saada või ajab iga üks oma asja?

J: Vaatab, mida elu toob.