Politsei otsib 13-aastast Kevinit

Teada on, et nooruk pidi kodukülastuselt naasma erikooli õppetööle, ent kooli ta ei ilmunud ja kodustel pole teadmist, kuhu ta minna võis. Poiss on ka varem korduvalt omavoliliselt lahkunud nii, et lähedastel puudub teadmine, kus ta aega veedab. Nendel kordadel on ta üles leitud ja tagasi koduste juurde või erikooli viidud.