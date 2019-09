TARTU JA TARTUMAA AASTA TOODE 2019 FINALISTID

Life-Cyclisti keskkonnasõbralikud rattariided

Disaintekstiil OÜ / moomoo.ee

FOTO: Disaintekstiil OÜ

Life-Cyclisti rattariided on moomoo brändi esimene samm jõudmaks suurema keskkonnahoidliku eesmärgini. Tegemist on komplektiga, mis kvaliteedi, omaduste ja vastupidavuse poolest on võrdväärsed niinimetatud tavalistest rattariietest, kuid mille eriline tootmise viis pakub kestlikku lahendust üha kasvava tekstiilivajaduse juures. Kanga valmistamiseks kasutatav polüester saadakse äravisatud plastpudelite ümbertöötlemisel. Unikaalseks muudavad need riided ka loodusäästlik pehmendus pükstel ning taaskasutatud materjalidest lukk. Isegi niidid on valminud taaskasutuse tulemusena, mis teeb Life-Cyclisti rattavormist ühe keskkonnasäästlikuma kogu maailmas.

Ehitustarkvara veebipõhine platvorm

Bauhub OÜ / bauhub.ee

FOTO: Bauhub OÜ

Veebipõhine tarkvara ehitusega seotud informatsiooni haldamiseks kõigi projektis osalevate asjaosaliste vahel. Bauhubi platvorm võimaldab nutikalt jagada jooniseid, koostada ehitusdokumente ning püstitada ülesandeid otse veebikeskkonnas. Piiramatu andmemahuga paindlik projektipank peidab endas palju enamat, kui esialgu arvata võiks – nii näiteks avanevad Bauhubi laetud PDF-failid otse teenuses, et oleks võimalik jooniseid vaadata igal ajal igast seadmest.

Püstakelemendid kommunikatsioonide paigaldamiseks hoonetesse

Dynabrac OÜ / dynabrac.ee

FOTO: Dynabrac OÜ

Püstakmoodulid muudavad ehitaja jaoks santehniliste ja ventilatsioonitööde tegemise lihtsamaks ja kiirendavad paigaldamist kuni neli korda. Ühtlasi lihtsustavad need ehitise projekteerimist. Elemendid sobivad kasutamiseks eeskätt kortermajades, haiglates ja tootmispindadel; need on kergesti hooldatavad, vastupidavad ning lekkekindlad. Paigaldamine ei takista muud ehistustööd, kuna sellega saab hakkama kaks inimest.

Biolagunevate jäätmete prügikast

Festera Bioboxes OÜ / wastefox.ee

FOTO: Festera Bioboxes OÜ

Wastefoxi biokast pakub mugavat viisi köögijäätmete sorteerimiseks ja kompostimiseks. Biokast töötab mikroobide toimel, mis kiirendavad jäätmete lagunemist keskmiselt viis korda. Lisaks on kast loodud selliseks, et sellest ei eritu ebameeldivaid lõhnu. Biokasti on võimalik paigaldada näiteks terrassile, rõdule või garaaži. Protsessi lõppsaadusena tekib huumus, mida saab kasutada aiataimede väetamiseks. Wastefox alustas toote arendamisega 2016. aastal õpilasfirmana.

FOTO: Just Kama OÜ

Marjakama

Just Kama / justkama.eu

Just Kama on loodud selleks, et eestimaisest kamast saaks rahvusvaheliselt tuntud ja armastatud tervisetoode. Marjakama on maitsev, moodne ja tervislik! Marjakama on suhkruvaba, nisuvaba ja sisaldab 25 protsenti külmkuivatatud marju. Kamapakenditel on 5 vahvat retsepti, mida on ise lihtne järgi proovida. Valikus on viis erineva maitsega kamasegu, võimalik on soetada vaarika-, astelpaju-, sõstra-, maasika- ja mustikakama.

Peruu kohv

Karlova Kohv / karlovakohv.ee

FOTO: Karlova Kohv

Koorekaramelline klaari maitsega ideaalses tasakaalus kohv. Iseloomult piisavalt elav mustalt nautimiseks, aga muutub pärast piima lisamist veelgi kirglikumaks. Sobib nii kohvimasinasse, presskannu kui tassipõhjakohviks. Peruu kohv on saanud meie kohvikukülastajate seas suureks lemmikuks ja on esimene Tartus suure hoolega röstitud ökokohv.

Ristkiht-puitpaneelid MHM

OÜ EstHus / esthus.eu

FOTO: OÜ EstHus

MHM ehk ristkiht-puitpaneel on puitsein, mille valmistamisel ei ole kasutatud mingeid liimaineid ega kemikaale - ainult puit ja naelad! Tegemist on tehnoloogiaga, millesse on kätketud puitehituse tradistioonid, kohalik taastuv materjal ja CNC-tehnoloogia täpsus. Maja saab kiirelt püsti ning kodu saab tugev, soe, turvaline ja hea mikrokliimaga. Rajades hooneid ristkiht-puitpaneelidest loome oma järeltulijatele kauakestvad ja hubased kodud ning jätame endast maha väiksema ökoloogilise jalajälje.

FOTO: Brand ÕF

Juukseviimistlustoodete sari meestele

Brand / facebook.com/brandeesti

Brandi on tunnustatud Eesti 2019. aasta parima õpilasfirma tiitliga. Ettevõte on loonud esimese eestimaise juukseviimistlustoodete sarja, mis on suunatud meestele. Brandi peamine eesmärk on pakkuda kvaliteetseid juuksehooldustooteid, mis oleksid kättesaadavad igaühele, sõltumata rahakoti paksusest. Brandi kolm viimistlusvahendit on praeguseks leidnud tunnustust nii Eesti turul kui ka mujal Euroopas.

Mängulised tarkvaralahendused eksponaatidele

Spinal Developement / spinaldev.com

FOTO: OÜ Spinal Developement

Spinal Developmenti peamiseks tegevusalaks on tarkvaraliste erilahenduste loomine, kuid seda mängulises võtmes. Ettevõtte peamised kliendid on muuseumid, külastuskeskused ja avalikud asutused. Spinal Developement on välja töötanud mitmed tehnoloogiad, näiteks kinect-kaameral põhinevad lahendused, mis võimaldavad luua liikumise dünaamikale ülesehitatud ekspositsioone. Eriti oluliseks peab ettevõte Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse jaoks loodud Eesti e-riiki tutvustavat puutetundlikku mängu, mis ehitatud Tangible User Interface protokolli kasutades. Kasutaja saab puutetundlikule lauale spetsiaalsete mänguklotside abil hakata looma toimivat e-riiki.

FOTO: Vemek Grupp OÜ

Tolmutõkke kileuks

Vemek Grupp OÜ / vemek.eu

Tolmutõkke kileuks on hea vahend hoidmaks ära tolmu, niiskuse ja lõhnade levimist teistesse ruumidesse või nende osadesse. Vastupidav, kergesti paigaldatav ja korduvkasutatav. Kasutades kileust jäävad ruumid puhtaks ning ning koristamise arvelt säästad aega ja raha.