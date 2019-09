Tavatult suured summad tõotavad õigusloomesse sügava jälje jätta

Maakohus rahuldas osaliselt Tartu ülikooli raamatukogu endise direktori Martin Halliku hagi Tartu ülikooli vastu juba ligi aasta väldanud töövaidluses ja mõistis kõrgkoolilt tema kasuks välja hüvitise 90 568 eurot, millest 30 568 eurot on saamata jäänud tulu ning 60 000 eurot mittevaralise kahju hüvitis. Tööõigusjuristi Heli Raidve hinnangul on need summad tavapäratud ja üllatavalt suured.