Põltsamaale rajatakse psüühilise erivajadusega inimeste kodu

Mänd tunneb rõõmu, et ettevalmistused on lõpule jõudmas ja peagi saab asuda ehitama. «Mul on siiralt hea meel, et Jõgevamaa intellektipuudega inimestele kodu ehitamine on jõudnud järgmisse etappi. Ehitamisega soovime alustada juba sel sügisel. Kortermaja on valmis esimesi elanikke vastu võtma 2020. aasta lõpus,» sõnas ta.