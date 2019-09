Kaks tiheda liiklusega sebra muudeti nutikaks

Peale selle filmivad kaamerad ülekäiguradasid ning saab ka liiklejaid loendada.

Autojuhtidele antakse märku jalakäijatest ja vastupidi. Kui parasjagu jalakäija üle tee läheb ja auto läheneb, hakkab ülekäiguraja sildil olev kõndiva inimese kujutis vilkuma. Kui jalakäija teed ületab ja auto samal ajal sebrale läheneb, on kuulda helihoiatust «Ettevaatust, auto!» ning tabloole ilmuvad vilkuvad hüüumärgid. Külmade ilmade ja seega libedate teede aegu annab tabloo hoiatuse varem.

Ettevaatust, auto!

Tartu linnavalitsuse nutikate ülekäiguradade projektijuhi Jaanus Tamme sõnul valiti ülekäigurajad selle järgi, et nende juures on terve päeva palju liiklust ja seega on vaja sebrad ohutumaks muuta. «Päris õigesti kõik veel ei tööta, see ei käi üleöö, sest ülekäiguradade liiklustingimused ja ohud on erinevad, täpsust on vaja veel timmida,» rääkis Tamm. Eksitavaks ta uusi seadmeid siiski ei pea, põhiprobleem on andurite-sensorite reageerimiskiirus.

Nutikate ülekäiguradade arendamise hanke võitnud IB Foorile on see samuti katseprojekt. Ettevõtte äriarendusjuhi Viljar Nurme sõnul töötavad arendajad praegu selle kallal, et nutikad rajad avastaks läheneva liikleja kiiremini.

Ohtlikud sebrad

Jaanus Tamm ütles, et ülekäiguradadel filmitud salvestistelt on näha, et eriti just jalakäijad pööravad hoiatavatele signaalidele tähelepanu ja peatuvad.

Turusilla lähedal elava Kaari Kuusmanni hinnangul on Pika tänava ülekäigurada ohtlik ning ta üritab sealt alati ettevaatlikult üle kõndida. Kuusmann leiab, et sebra ohutumaks muutmine on igati õigustatud.

Aastal 2015 juhtus Tartus ülekäiguradadel inimkannatanuga õnnetusi 33, aastal 2016 – 14, aastal 2017 – 17, aastal 2018 – 16. Sel aastal on ülekäiguradadel juhtunud kuus õnnetust.

Tamm rääkis, et tööde esimene etapp ehk kahe ülekäiguraja nutikaks muutmine ning täpsuse paika saamine maksab 40 000 eurot. Seejärel muudetakse nutikaks kuni 10 Tartu ülekäigurada, millised täpselt, pole veel teada, kuid eelistatakse suure liiklusega teede ja koolide-lasteaedade ümbrust. Projekt läheb maksma ligikaudu 400 000 eurot, millest Tartu linna osalus on 205 000. Ülejäänu katab Euroopa regionaalarengu fondi innovatsiooni edendamise hanke toetamise meede.

Tartu patrulltalituse juhi Alvar Pähkli sõnul pole Tartus õnneks ülekäiguradasid, mis oleks liiklejatele kindlad surmalõksud. «Õnnetused juhtuvad üle linna suhteliselt kaootiliselt,» ütles Pähkel. «Selliseid ülekäiguradasid, kus juhtus viimasel viiel aastal inimkannatanuga liiklusõnnetus, on 66, kusjuures kolmandikul sebradest on õnnetus juhtunud vaid ühel korral,» lisas ta.