Galerii: ERMi fuajees on rambivalgusesse seatud 77 sitskitlit

Marit Ilison on multidistsiplinaarne kunstnik, disainer ja Kristjan Raua kunstipreemia laureaat, kelle ainulaadne, «sosistavaks luksuseks» nimetatud lähenemine, mis põimib tema kultuurilise tausta ja isiklikud tunded ning keskkonnasäästliku disaini, on püüdnud pilke nii kodu- kui välismaal.

Ilison on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (MA) ja täiendanud end mitmel pool Euroopas. Ta on tegelenud nii moe-, kostüümi-, lava- kui ka ruumikujundustega ning teinud kohaspetsiifilisi installatsioone. Eestis on kunstnik tähelepanu pälvinud projektidega «Magada tahaks/Longing For Sleep», «70 puuvillast kitlit» ja etendusega «NO44: Fantastika» koostöös Mart Kangroga.