Fotod ja video: Ihastes sai näha, kuidas käib hobuse seljas võimlemine

Voltižeerimine on Saksamaal ja Põhja-Euroopas ratsutajate seas vägagi populaarne, kuid Eestis on ala mitukümmend aastat olnud sisuliselt varjusurmas. Treener Vivika Danieli juhendamisel saab aga alates sellest sügisest alaga ka Ihaste ratsakoolis tegeleda.

Daniel selgitas, et voltižeerimist saavad harrastada erinevas vanuses lapsed, seejuures pole varasem kokkupuude iluvõimlemise või ratsutamisega tarvilik. Enne kui pääsetakse hobuse selga, tuleb mõnda aega teha ka «kuiva» trenni ehk harjutada spetsiaalse tünni otsas. Kui juba suksu selga saadakse, saab harjutusi teha nii seisval kui ka liikuval hobusel.

Voltižeerimine on väga hea koordinatsiooni ja paindlikkuse arendamiseks ning on arendav ka üldfüüsiliselt. Hobused valitakse selle ala jaoks rahulikud ning seda hirmu Danieli kinnitusel ei ole, et hobu keset harjutust perutama hakkab.