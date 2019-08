Politseikapten: purjus inimeste hädakõnesid ei saa kõrvale lükata

Põhiseadus ütleb, et kodu on puutumatu. Kuu tänavas käisid kiirreageerijad hiljaaegu valeteate peale süüta inimese kodus. Kas politsei reageeris üle ja ülemäärase jõuga?

Kõige lihtsam kommentaar on see, et pöörame korraks selle olukorra ümber. Pange ennast situatsiooni, kus kuulete midagi, helistate politseisse oma parima teadmise kohaselt, et juhtus midagi. Mida te politseilt ootate sellises olukorras?

Eks adekvaatset sekkumist.

Kui kuulsite, et olid püsspaugud, ja otsustasite, et nüüd helistan. Milline see adekvaatne sekkumine võiks olla? Kas see, et tullakse kohale ja vaadatakse ümber maja? Või et kahe päeva pärast tuleb uurija? Või ootaks te sellise väljakutse peale midagi muud?

Kolleeg tõstis raadioarutelus küsimuse, et ehk oleks politsei pidanud kuidagi teisiti veenduma, kas kõnes nimetatud ohtu on või pole mitte.

Mõtleme siis koos, kuidas seda teha. Võibolla oleme oma kapslis väga kinni, et peame minema, kohe tuvastama ja nägema. Vahetevahel inimesed kõrvalt vaadates leiavad üksjagu parema lahenduse. Kuidas teil läks?

Kipun olema samal positsioonil, et sellise teate peale tuleb kiirelt sekkuda, aga natuke provotseerin.

Jõuamegi tõdemusele, et sellises olukorras on häid valikuid jube vähe. Oluline komponent on, et meie inimesi on treenitud võtma seda kõike tõsiselt. Kui võtta tõsiselt, siis niisuguses olukorras on ootamatuse faktor pea ainus, mis töötab.

Meil oli vanas toimetuses silt, et oleks me eile õhtul olnud pooltki nii targad kui täna hommikul. Mis tähendus on tagantjärele tarkusel, et see helistaja hüüab «Hunt!» alailma või et ta oli purjus?

Kahjuks seda, et väljakutsuja on purjus, ei saa praegusel ajal võtta välistava asjaoluna. Olen vahel toonud näite, et kui eeldada, et need juhtumid, mis on aset leidnud alkoholi tarvitanud inimeste osalusel, oleksid olemata, ei väheneks korrarikkumiste arv Eestis mitte 50 protsenti, vaid selgelt rohkem. Kui pulti helistab keegi selgelt purjus inimene, tuleb seda meie rollis võtta ikka edastatud sõnumi tõsiduse järgi. Meil on ohupõhine korrakaitse, kõik on suunatud sellele, et hirmsam tagajärg ära hoida.

Vaatame veel tollesse õhtusse: kui need kaks segasevõitu kõnet laskude kohta tulid, kuidas käis otsustamine, et lähevad kiirreageerijad?

Aega viita pole. Otsustamine peab käima enam ohtliku tagajärje järgi, milline on see väärtus, mida läheme kaitsma. Kui on teade, olgu või purjus inimese suust, et kõlavad relvalasud, siis see väärtus on elu. Ja see ei ole kuidagiviisi korteris viibijatega piiratud. See on selle maja elanike, trepikoja elanike elu. Seda on nähtud maailmas küll, kuidas selline olukord kiiresti areneb ei tea milleks.

Kui ruttu peab jõudma Tartus sellisel puhul kohale?