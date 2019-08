Rotary klubide tennisesetid seovad maailma liidreid ja koguvad raha

Tartu tenniserahvale on terve see nädal otsekui paras nöök, kuna Tähtvere tennisekeskuse harjutusväljakud on olnud päevad läbi hõivatud. Siiski võib iga huviline Tähtverre sammud seada täna, et jälgida – pange nüüd tähele – tennise maailmameistrivõistluste finaalmänge.