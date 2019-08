Välkküsitlus: Tartust saab 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn. Milline on esimene emotsioon?

FOTO: Kristjan Teedema Ettevõtja Neinar Seli: Tartlasena on mul selle otsuse üle loomulikult väga hea meel. Tartu on Eesti kultuuri häll. Esimene laulupidu, teater Vanemuine. Nüüd on meil võimalus seda kõike näidata kogu Euroopale. Tartu tuntus võiks kasvada kordades, rääkimata majanduslikust kasust. Nüüd peame ise olema sedavõrd hakkajad, et suudaksime kõiki tiitliga kaasnevaid võimalusi ära kasutada. Loodame, et ka Rail Balticu rongid hakkavad nüüd ikkagi läbi Tartu sõitma, lennuühendus Tartuga paraneb ja selleks ajaks on ka neljarealine Tallinn-Tartu maantee valmis.

Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar:

Olen erakordselt õnnelik, aga pean väga oluliseks meeles pidada, et Eesti on väike ja me võiks oma võiduka Tartuga edaspidi igati kaasa aidata sellele, et Narva oleks järgmisel korral sama valmis ja sama võidukas.

Pole kahtlustki, et Tartu kultuuripealinna roll mõjutab ka Vanemuise teatrit, sest see mõjutab kogu linna ning teater on linna tähtis osa. Loodan, et meie kultuurielu muutub senisest veelgi rahvusvahelisemaks. Palju õnne kogu Tartu2024 meeskonnale!

Linnakirjanik Vahur Afanasjev: Juhuu. Äge. See on suurepärane. Tähendab, peab hakkama tööle. Kuna olen ka mõne projektiga seotud, siis tõotavad tulla tegusad aastad. See on põnev hetk. Need inimesed, kes olid selle projektiga seotud, oleksid ka kaotuse puhul oma asjadega edasi tegelenud, aga koostöös tulevad veelgi ägedamad asjad, sest hoog on sees. Huvitav hakkab olema see, kuidas linn kaasab ümberkaudsed piirkonnad. Tartu kandideeris ju väga laia piirkonnaga. Vägev!

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser:

Mul on hea meel mõlema linna osas. Ka Narva osas, et selline pikk tee üldse ette võeti. Paraku tuleb teha valik. Tartu linn ja ülikool on niivõrd lahutamatud, et kahtlemata on mõlemal põhjust rõõmustada. See on mõlemale heaks tunnustuseks. Aga võidab mitte ainult ülikool, vaid võidavad meie regiooni paljud asutused. Kõik võidavad.

Kui Narva oleks võitnud, siis Tartu ülikool on sealgi olulisel kohal. Narvas oleks ülikooli osakaal olulisemgi olnud.

Poliitik Andrus Ansip: Loomulikult olen rõõmus. Eks kultuuripealinna tiitel oleks andnud Narvale arenguimpulsi, aga see olnuks integratsioonipoliitline, mitte kultuuripoliitiline otsus. Eks järgmine kord on Narval jälle eelis ja ega see Narva siis Tartust nii kaugel asugi. Samas Tartu on juba korra teiseks jäänud, seega nüüd teiseks jääda oleks olnud ebaõiglane. On iseküsimus, kas kultuuripealinna tiitel nüüd oluliselt turistide arvu kasvatab, kuid see tiitel on meie endi jaoks oluline. Samamoodi on oluline ka riigisisene konkurents ja kindlasti andis kanditatuur ka Narvale indu juurde arenguteks. See oli õiglane ja hea otsus. Kaotajaid ses protsessis polnud.

Näitleja ja Tartu linnavolinik Merle «Merca» Jääger: