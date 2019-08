Tartu 2024 tiim esitles rahvusvahelisele žüriile oma taotlust peaaegu kaks tundi

Urmas Klaasi sõnul on taotlust ehk kandidatuuriraamatut ja programmi ette valmistanud inimesed teinud kõik võimaliku, et Tartu võiks olla Euroopa kultuuripealinn 2024. "Nad on kõik Tartust ja Lõuna-Eestist, kõik on tehtud oma inimestega, külalisesinejateta," lisas ta. "Arutelu žüriiga oli väga tihe, žürii liikmed esitasid palju küsimusi ja said ka vastused. Need peaaegu kaks tundi möödusid väga intensiivselt."